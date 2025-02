Lanazione.it - Visita organizzata dal consiglio della Giostra alla mostra “Vasari, il Teatro delle Virtù”

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Ildel Saracino organizza unacollettiva, il” per domenica 23 febbraio alle 16 (ritrovo partecipanti ore 15.45Galleria d'arte contemporanea di Piazza San Francesco, sedeinsiemeSala Sant'Ignazio di via Carducci). La durataalle due sediè prevista in un’ora circa. Il prezzo del biglietto è di 10 euro per residenti e ultrasessantenni. Di seguito tutti i prezzi dei biglietti d’ingresso previsti, valevoli per entrambe le sedi espositive: biglietto intero: € 14,00; biglietto ridotto: € 10,00; (ragazzi 18-25 anni, over 65, residenti Comune di Arezzo, soci ACI, Cartaeffe, FAI e Coop, clienti Estra, possessori biglietto LFI); biglietto ridotto Young: € 5,00 (ragazzi 6-18 anni); biglietto gratuito: bambini 0-5 anni, persone con disabilità con un accompagnatore.