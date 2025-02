Lettera43.it - Visibilia, Santanchè indica il figlio per il rinnovo del cda dell’azienda

Leggi su Lettera43.it

Nell’assemblea convocata nella mattinata del 19 febbraio a Milano dall’amministratore giudiziario diEditore, l’azionista di maggioranza Athena ha presentato la lista dei candidati per ildel consiglio di amministrazione. Tra i nomi proposti figura Lorenzo Mazzaro,della ministra del Turismo Daniela, insieme a Giorgio Jannone Cortesi, ex amministratore delegato delle Cartiere Pigna ed ex parlamentare di Forza Italia, e Fabio Vanzetti, consulente finanziario di Azimut. Athena, che detiene il 92,72 per cento del capitale di, ha assunto questo ruolo di controllo dopo aver partecipato alla recente ricapitalizzazione.Danielacon il compagno Dimitri Kunz e ilLorenzo Mazzaro (Imagoeconomica).Il closign con Wip Finance atteso entro il 31 marzo per la vendita diè posseduta al 75 per cento da, che lo scorso dicembre ha firmato un contratto preliminare per la cessione delle sue quote alla società svizzera Wip Finance, con closing previsto entro il 31 marzo, ma non ancora completato secondo le ultime visure camerali.