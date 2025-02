Bergamonews.it - Violenza sessuale su una donna: due 19enni in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Villa D’Almè, unitamente al Nucleo Operativo di Zogno e alla Polizia Locale di Bergamo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, nei confronti di due soggetti di nazionalità tunisina accusati diin concorso.Il provvedimento scaturisce dall’indagine avviata dalla Stazione Carabinieri di Villa D’Almè e coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, a seguito della denuncia presentata dalla vittima, che ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente dai due soggetti tunisini in un contesto didomestica.Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, laè avvenuta ai primi di dicembre dello scorso anno in un’abitazione di Alzano Lombardo.