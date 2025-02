Iltempo.it - "Vigile e reattivo". Meloni fa visita a Papa Francesco. Cosa si sono detti

La presidente del Consiglio, Giorgia, si è recata al Policlinico Gemelli per fareal Santo Padre.ha espresso agli auguri di pronta guarigione, a nome del Governo e dell'intera Nazione. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota. «molto contenta di averlo trovato- ha detto la premier-. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo».