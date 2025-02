Ilgiorno.it - Vigilanti non armati nei supermercati

Leggi su Ilgiorno.it

Si cercano per società di servizi 10 addetti ai servizi di cortesia (non) per supervisione, controllo e eventuale segnalazione sul flusso clienti pressoe centri commerciali nella zona del Vimercatese-Monza. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Cv a [email protected] , rif. 11JAN2510.