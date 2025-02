Ilfattoquotidiano.it - “Vietato andare a prendere i figli a scuola con i cani”: la circolare della preside a Castel Maggiore

Papà, mamme, nonni e nonne di(in provincia di Bologna) non potranno piùi loroo nipoti aaccompagnati da “fufi”. Nessun cane da qualche giorno può più metter piede “negli spazi di pertinenza dell’istituto compresi i cortili anteriori, posteriori e nelle aree esterne adibite ad aree gioco”. Lo ha deciso la dirigente Antonietta Esposito che nei giorni scorsi ha firmato unarivolta al personale e alle famiglie degli alunni. Tra i tanti provvedimenti emanati dai presidi è la prima volta che un dirigente si occupa di questa questione. Una preoccupazione legata al dovere di proteggere gli alunni da qualsiasi incidente, ma allo stesso tempo una sollecitazione che ha stupito e diviso i parenti degli studenti.Lanellafa riferimento a quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo uno dell’ordinanza del ministeroSalute del 6 agosto 2013: “Ai finiprevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree perindividuate dai comuni; portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti”.