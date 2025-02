Ilrestodelcarlino.it - Videocitofono avanzato con tecnologia smart: Vimar K40911, attivazione con movimento e installazione facile, ora con il 15% di sconto su Amazon

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilè unbifamiliare progettato per chi desidera un sistema di sicurezzae intuitivo. Grazie alla suadiautomatica con rilevamento del, consente di monitorare l’ingresso senza dover rispondere direttamente, garantendo un controllo costante sugli accessi. Questo lo rende una scelta ideale per chi vuole migliorare la protezione della propria abitazione con una soluzione moderna e affidabile. Corri a comprarlo; sucosta solo 242,06€ con lodel 15% sul prezzo di listino. Le spese di spedizione sono comprese nel costo del prodotto. Compralo subito con loa tempo: il videcitofono bifamiliare che migliora la sicurezza di casa Il design in bianco e grigio è elegante e discreto, adattandosi a qualsiasi stile architettonico.