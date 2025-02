Sololaroma.it - Victoria Plzen-Ferencvaros, il Pronostico: Combo Over, chi passa il turno?

Il ritorno dei playoff di Europa League 2024/25 vede affrontarsi Viktoria, in una partita che deciderà chi avanzerà alla fase successiva. L’andata si è chiusa con la vittoria degli ungheresi per 1-0, grazie alla rete di Abu Fani. Ora i cechi, dominanti nel possesso palla nella gara precedente, dovranno concretizzare meglio le occasioni create per ribaltare il risultato.Quando si gioca Viktoria: data e orarioL’incontro si disputerà giovedì 20 febbraio 2025, con calcio d’inizio alle 21:00. I tifosi del Viktoriasperano in una rimonta storica nel loro stadio.Dove vedere Viktoriain TV e streamingLa partita sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport, mentre lo streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW, accessibili per gli abbonati.