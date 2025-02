Lanazione.it - Viareggio, l’incidente mortale di Leonardo e Emma: la sentenza

Leggi su Lanazione.it

, 19 febbraio 2025 – E' stato condannato a 8 mesi (pena sospesa) e alla sospensione per 8 mesi della patente il giovane operaio della Darsena diche il 4 luglio 2023 travolse e uccise due giovani poco più che ventenni, i fidanzatiniBrown eGenovali che quella mattina stavano andando al mare in sella a una bicicletta elettrica. Lo ha stabilito oggi il gup Simone Silvestri davanti al quale si è tenuta l'udienza per omicidio stradale secondo il rito abbreviato. Il pubblico ministero Antonio Mariotti aveva chiesto una condanna di un anno e 4 mesi sottolineando che il giovane conducente della moto, non tenendo conto della pericolosità della zona e della forte urbanizzazione dell'area, non aveva ridotto adeguatamente la velocità. Secondo la ricostruzione del perito del Tribunale, il centauro, infatti, era piombato addosso ai due ragazzi quando questi erano caduti a terra davanti a lui.