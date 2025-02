Ilgiorno.it - Viaggio in via Conchetta: "Murales, locali e giardini. Ma chiudono le botteghe"

Un fazzoletto di verde cinto dal muro di un vecchio edificio bombardato durante la Seconda guerra mondiale. Accanto, untraccia una mappa dei generi musicali, dipinto con vernici che lo rendono visibile al buio. La vecchia e la nuova Milano convivono nel cuore di via, tra corso San Gottardo e il Naviglio Pavese. Il nome della strada viene dalla vicina conca di navigazione, chiamata così perché più piccola della successiva Conca Fallata. "È una via di passaggio – racconta Maria Chiara Ferrara, che vive qui –. La zona mi piace e intorno ai Navigli è pieno di". Ma lungo la strada molti negozi hanno le serrande abbassate. Come la Sacrestia Farmacia Alcolica, che sorgeva di fianco al centro sociale Cox18, chiusa perché non riusciva a pagare l’affitto: al suo posto dovrebbe sorgere un hotel di lusso.