Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 20 | 25

sulla A1 Firenze Roma stabile al momento gli 8 km di coda per incidente tra Orte e Ponzano verso Roma in alternativa si consiglia all'uscita Orte proseguire sulla superstrada Orte Viterbo per correre poi la statale Cassia in direzione fino al Raccordo Anulare Da dove è possibile riprendere l'autostrada per le restanti arterie stradali e autostradali della nostra la circone e risulta regolare per i cantieri autostradali sulla A1 Roma Napoli dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso per lavori di manutenzione lo svincolo di anagni-fiuggi in uscita per chi proviene da Roma è in entrata perché è diretto verso Napoli nella stessa fascia oraria ma in direzione Roma ha chiuso anche lo svincolo di Ferentino in ingresso