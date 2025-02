Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 19:40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli aggiornamenti sulla A1 Firenzeaumentano le code sono 8 al momento chilometri per incidente tra Orte punta ano versoInoltre si transita carreggiata è ridotta Perché è diretto versorimane consigliata all'uscita Orte proseguire sulla superstrada Orte Viterbo percorrere la statale Cassia direzionefino al Raccordo Anulare Da dove è possibile riprendere l'autostrada ti Rosa invece in miglioramento sul tratto Urbano della A24 permangono i rallentamenti tra Togliatti e Tor Cervara in direzione Raccordo Anulare ci possiamo proprio sul Raccordo Anulare circone anche qui in graduale miglioramento in carreggiata esterna si rallenta tra Laurentina e mentre l'interno code a tratti tra casse visto che hai più avanti tra Tiburtina e Prenestina chiudiamo con uno sguardo ai cantieri autostradali nella capitale e proseguono Fino al prossimo 22 febbraio in orario notturno 20 26 lavori sulla complanare della tangente per l'immissione sulla A24 per chi proviene da viale dello Scalo di San Lorenzo istituito il divieto di transito nel tratto interessato dal cantiere prestare Dunque attenzione alla segnaletica sul posto da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi servizio della