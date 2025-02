Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 19:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito gli aggiornamenti sulla A1 Firenzeil momento sono 4 km di coda per un tamponamento tra mezzi pesanti tra Magliano Sabina e puntandono versoperché diretto versorimane consigliato all'uscita Orte e proseguire sulla superstrada Orte Viterbo percorrere la statale Cassia direzionefino al Raccordo Anulare Da dove è possibile riprendere l'autostrada sul tratto Urbano della A24 per traffico code a tratti tra Togliatti e Tor Cervara in direzione raccordo anulare in direzione invece ti rallenta altezza galleria Pittaluga sulla-fiumicino ancora traffico fortemente rallentato altezza Ponte della Magliana In entrambe le direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare situazione sostanzialmente invariata permangono in carreggiata interna le code a tratti tra Cassia bis e salari e tra Bufalotta Prenestina in esterna la situazione analoga tra Pontina e il video per la diramazioneSud a trafficata infine anche via dell'aeroporto di Fiumicino via Portuense via delle frasche in direzione Ostia che nella stessa direzione anche le file sulla Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino ad Acilia rimaniamo sulla Cristoforo Colombo dove Fino al prossimo 27 febbraio istituito per lavori il divieto di transito nella sola complanare in direzione Ostia nel tratto compreso tra Viale della Villa di Plinio e piazzale Cristoforo Colombo è tutto da Matteo Rossi Astral infomobilità Grazie dell'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.