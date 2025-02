Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 18:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con le autostrade sulla A13 km di coda per incidente tra Orte e Magliano Sabina versosi consiglia all'entrata versoPonzanono è uscita Orte per chi proviene da Firenze sullaFiumicino ancora code altezza Ponte della Magliana entrambe le direzioni situazione invariata anche sul tratto Urbano della A24 con code a tratti tra la tangenziale est e Portonaccio e tra Tor Cervara il bivio per il raccordo anulare il tutto in direzione di quest'ultimo possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna permangono le code a tratti tra Cassia bis e Salaria tra Bufalotta hai Prenestina in esterna incolonnamenti per traffico tra Pontina e Appia chiudiamo Cambiando argomento per il trasporto ferroviario risolto il guasto tecnico sulla linea alta velocitàFirenze i treni hanno subito ritardi fino a 50 minuti da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi