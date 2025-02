Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 18:10

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare traffico Come di consueto in quest'ora è molto intenso in particolare in carreggiata interna code a tratti tra classe B se Salaria e tra Bufalotta hai Prenestina in esterna file tra laFiumicino e la via del Mare più avanti tra Pontina e Appia per l'auto sullaFiumicino code altezza Ponte della Magliana In entrambe le direzioni situazione analoga sul tratto Urbano della 24a con code a tratti tra la tangenziale est e Portonaccio e tra Tor Cervara il bivio per il raccordo anulare il tutto in direzione di quest'ultimo situazione sostanzialmente invariata su via dell'aeroporto di Fiumicino ancora rallentamenti tra via Portuense via delle frasche in direzione Ostia nella stessa direzione anche i rallentamenti su via del mare tra il raccordo anulare e Vitinia via Cristoforo Colombo rimosso il precedente incidente permangono file per traffico tra via Di Mezzocammino e via Cile in direzione Ostia Cambiamo argomento e passiamo a ferroviario rallentata ad alta velocità traFirenze in direzione Firenze per un guasto tecnico tra Orvieto e chiusi i treni del collegamento subiscono ritardi fino a 30 minuti da Matteo Rossi Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.