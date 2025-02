Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 17:25

Astral infomobilità nuovamente L'hai trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo sul Raccordo Anulare rimossi entro incidenti in carreggiata interna al momento permangono code a tratti tra bufalo a te Prenestina stessa situazione anche in esterna con incolonnamenti tra laFiumicino e la piattona te invece regolare la circone sulla Classe B a seguito della rimozione dei veicoli in avaria altezza Santa Cornelia ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 file per traffico tra osservare il bivio per il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo in direzione centro invece si rallenta altezza galleria Pittaluga a sud della capitale su via Cristoforo Colombo un incidente causa disagi tra via di Mezzocammino e via ciglia in direzione Ostia permangono i rallentamenti su via del mare tra il mare e Centro Giano situazione analoga su via dell'aeroporto di Fiumicino da via Portuense a via delle frasche in direzione Ostia è tutto da Matteo Rossi Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento servizio dellahttps://storage.