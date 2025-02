Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo anulare a causa di incidenti traffico è fortemente rallentato il primo in carreggiata esterna con code tra puntine Ape all'altro all'interno alcun file tra centrale del latte e Prenestina ripercussioni sul tratto Urbano della A24 in uscita dal primo Se invece il precedente incidente tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione centro cura il traffico è regolare rimaniamo sulla A24 perché per lavori si viaggia incolonnati altezza Barriera in direzione Teramo in uscita dalla capitale per traffico si rallenta sulla via del mare tra il raccordo anulare Casal Bernocchi stessa situazione anche su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via Cilea altezza fratochie Pavona mentre per un Veicolo in avaria si sta in coda sulla Cassia bis altezza Santa Cornelia in direzione Fornello da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.