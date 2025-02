Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura l'incidente sulla Cassia Le Rughe e Formello che genera Code in direzione disituazione analoga sulla Flaminia con code per incidente tra Riano e Colle delle Rose In entrambe le direzioni sulla Cassia coda all'altezza della Giustiniana di Tomba di Nerone in direzione del centro per le autostrade è tornata regolare la circone sulla A1Napoli in direzione Napoli a seguito dello spegnimento del veicolo in fiamme rimangono le ripercussioni su via Casilina altezza San Cesareo è più avanti tra Labico e Valmontone in direzione Napoli Infine per i cantieri nella capitale fino al 27 febbraio per consentire l'esecuzione di lavori attivo divieto di transito nella sola complanare in direzione Ostia di via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra Viale della Villa di Plinio e piazzale Cristoforo Colombo da Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura saggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.