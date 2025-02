Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di assali infomobilità un servizio dellaabbiamo con la 1ENapoli momento sono 6 km di coda con tendenza in diminuzione causati da un veicolo in fiamme ora rimosso revivio con la diramazioneSud Valmontone in direzione di Napoli In alternativa consigliamo di uscire a San Cesareo sulla diramazione disud e rientrare in autostrada a Valmontone dopo aver percorso la statale Casilina la circone è regolare sulle restanti strade ed autostrade dellaad eccezione della Ci sono code per traffico all'altezza di Tomba di Nerone In entrambe le direzioni per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Napolialla circone in precedenza rallentata è in graduale ripresa tra Caserta e Napoli Afragola i treni alta velocità coinvolti hanno subito ritardi fino a 20 minuti da Chiara Chiavari a Sale infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della