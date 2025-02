Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 11:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura sulla A1Napoli traffico bloccato tra bivio A1 diramazionesud e Valmontone per un veicolo in fiamme in direzione di Napoli Al momento le code sono dei 5 km con tendenza all'aumento attenzione al fumo che invade la carreggiata opposta direzione diuna squadra per fare le consolari sulla Cassia code per traffico all'altezza di Tomba di Nerone In entrambe le direzioni sulla Prenestina coda all'altezza di Colle Prenestino in direzione del centro Infine per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocità Napolila circone ferroviaria e rallentata tra Casoria e Napoli Afragola per un guasto alla linea treni alta velocità coinvolti possono subire ritardi fino a 30 minuti ma era l'ultima notizia da Chiara chiamare infomobilità È tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della