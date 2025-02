Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 09:40

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle stazione di Affori infomobilità un servizio dellaattenzione sulla diramazionenord per un incidente avvenuto tra Castelnuovo di Porto è il raccordo anulare che causa coda all'altezza di Settebagni in direzione disul Raccordo Anulare carreggiata interna code per traffico tra le uscite della Cassia Flaminia oico da tratti dalla Nomentana La Tiburtina è più avanti Contrada diramazionesud e Appia in esterna rallentamenti tra le uscite Boccea PescaccioFiumicino a via del mare e a seguire Appia diramazionesud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est in direzione del centro sullaFiumicino cose da via della Magliana a via del Cappellaccio verso l'Eur per le consolari sulla Flaminia si sta in coda dal raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria code da via Cortona a via dei Prati Fiscali tutto in direzione centro Infine per il trasporto ferroviario velocità Napolialla circone in precedenza rallentata è in graduale ripresa in direzione dii treni alta velocità coinvolti possono registrare ritardi fino a 30 minuti da Chiara chiamare a complete è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.