Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 09:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare carreggiata interna code per traffico tra le uscite della Cassia bis e Flaminia poi cosa tratti dalla Bufalotta alla Tiburtina e più avanti code tra la diramazionesud e Appia in esterna rallentamenti tra le ossa di Trionfale è Pescaccio CalaFiumicino la via del mare tra Cristoforo Colombo Laurentina e a seguire code tra Casilina e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dei tra fiorentini e il bivio per tangenziale est in direzione del centro Mentre in uscita si rallenta da Tor Cervara al raccordo sullaFiumicino code da ANSA del Tevere a via della Magliana verso l'Eur sulle consolari sulla Cassia all'altezza della Storta poi dal raccordo a Tomba di Nerone sulla Flaminia si sta in coda dal raccordo a via dei Due Ponti infine sulla Playa code da via Cortona a via dei Prati Fiscali tutto in direzione del Infine per il trasporto ferroviario la circone rallentata in direzione diper un inconveniente tecnico alla linea dei pressi di Pignataro i treni alta velocità coinvolti possono essere estradati su percorsi alternativi a Formia o via Cassino e possibili ritardi fino a 60 minuti da Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio dellahttps://storage.