Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 08:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare in in coda per traffico tra l'uscita di Flaminia e Salaria poi di Bufalotta e Tiburtina e più avanti tra la diramazioneSud ea in carreggiata esterna cose tra Casal del Marmo e l'uscita Pescaccio più avanti rallentamenti tra laFiumicino e la via del mare a seguire tardi a Tina e Appia e tra Casilina Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code trattoria Il Bivio per la tangenziale est in direzione centro sullaFiumicino code danza del Tevere a via della Magliana verso l'Eur sulle consolari sulla Cassia rallenta mente all'altezza della Storta e più avanti all'altezza della Giustiniana poi dal raccordo a Tomba di Nerone sulla Flaminia si sta in coda dal raccordo a via dei Due Ponti infine sulla Salaria code da Villa Spada a via dei Prati Fiscali tutto in direzione del centro da Chiara Chiavari infomobility è tutto grazie per la A più tardi un servizio della