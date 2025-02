Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2025 ore 07:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in aumento lungo le principali arterie stradali ed autostradali della nostrapartiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna code tra le uscite diramazionesud e abbia con ripercussioni sulla diramazionesud con coda a partire da Tor Vergata in esterna si rallenta tra Prenestina e Nomentana ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 in direzione centro code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est e consolari si sta in coda sulla Flaminia all'altezza di Malborghetto è più avanti da Labaro a via dei Due Ponti verso il centro sulla Salaria code da Villa Spada a via dei Prati Fiscali sempre verso il centro sulla Tiburtina rallentamenti da Settecamini a raccordo trafficata anche la via Appia da via dei due laghi a via di Capannelle in entrambi i casi verso il centro andiamo sulla statale Pontina si rallenta per Traffic via Laurentina & via della maggiona nella stessa direzione Coda a tratti anche sulla via del mare all'altezza di Acilia tutto in direzione della capitale da Chiara Chiavari da sala In fondo è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità Astral Spa punto.