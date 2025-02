Romadailynews.it - Viabilita’: incidente su A1 tra Orte e Ponzano Romano, otto chilometri di code verso Roma

Poco prima delle ore 19, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra, si registrano 8 km di coda a causa di unavvenuto all’altezza del km 503,600, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione quinto Tronco di Fianodi Autostrade per l’Italia. Agli utenti che da Firenze sono direttisi consiglia di uscire a, percorrere la superstrada-ViterboViterbo, proseguire lungo la SS2 Cassia in direzione difino al Grande raccordo anulare dal quale dove riprendere la A1. Lo comunica Autostrade. (Com)Agenzia Nova