Via Piave | il vero problema è l’incapacità di ascolto della giunta

Sulla riqualificazione di via, secondo noi, ildell’amministrazione comunale di Fabbrico non solo di ascoltare quella parte di cittadini che hanno un pensiero divergente o critico, bensì di mettere in campo un reale engagement verso la cittadinanza e i veri fruitori di quegli spazi oggetto di riqualificazione quali commercianti, residenti, e persone che frequentano i pubblici esercizi presenti. Lo dicono i consiglieri comunali di Movimento Civico per Fabbrico, guidato da Betta Sala. "Le difficoltà di confronto e diche abbiamo sempre riscontrato durante i vari tentativi di fare qualcosa per la comunità di Fabbrico – dice la Sala – sono ancora tutte lì, e purtroppo in divenire ci saranno tante altre cose che susciteranno malcontento". Emerge poi come i vincoli previsti dal progetto (per la pista ciclabile, quella pedonale, per la presenza di verde pubblico con piante) non potevano essere ignorati agli autori dell’intervento, in quanto facenti parte in modo ben chiaro del bando che ha finanziato quest’opera e che ha comportato una attività di cantiere per alcuni mesi.