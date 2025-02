Secoloditalia.it - “Via Mentana”, la gaffe: il cartello “dedicato” al giornalista e non alla battaglia. Lui ride e tocca ferro

Larisorgimentale died Enricoe direttore del Tg La7: cosa c’entrano l’una con l’altro? Nulla. Epperò lo strafalcione in unstradale in Veneto suscità l’ilarità a cominciare da lui, da Enrico il gornalista. Tutto è nato dal rinnovo della segnaletica stradale, che necessitava di un aggiornamento.. Peccato che, accanto al nome “via”, sia stata aggiunta una didascalia decisamente fuori luogo: non il riferimentodel Risorgimento italiano, ma “e conduttore televisivo italiano”. Tra l’altro una dicitura che la normativa vieterebbe, visto che non si possono intitolare strade a persona ancora in vita.“Direttore, le abbiamo allungato la vita.”E’ accaduto in unstradale a Cizzolo, frazione di Viadana in provincia di Mantova.