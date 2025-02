Lettera43.it - Via Mentana dedicata al giornalista: lo strafalcione su un cartello a Cizzolo

«Viae conduttore televisivo». È quanto recita un nuovostradale nella piccola, frazione di Viadana in provincia di Mantova, dove una disattenzione ha dato vita a una gaffe già virale sui social. La strada infatti èall’omonima località laziale che nel 1867 fu teatro di una famosa battaglia risorgimentale con protagonista Giuseppe Garibaldi. Evento che, nelle operazioni di aggiornamento, è stato scambiato con il cognome del direttore del Tg di La7. Tra l’altro, è noto anche che per legge non è possibile intitolare vie a personaggi ancora in vita, sebbene di particolare rilevanza. Un errore che non è sfuggito a decine di passanti, che hanno condiviso le foto sui social, e che ha attirato l’attenzione dello stesso Enrico, il quale sui propri account ha ripostato la notizia corredandola con due emoji della risata.