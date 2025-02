Lettera43.it - Via libera del Senato al decreto Cultura, è legge con 80 sì

L’Aula delha approvato definitivamente il, che è diventatocon 80 voti favorevoli, 61 contrari e un astenuto. «Risultato molto bello e promettente: intanto ci sarà una grandissima boccata d’ossigeno per tutta la filiera dell’editoria, e soprattutto ci siamo dati degli strumenti triennali, quindi a scadenza, per intervenire sia sul territorio con il Piano Olivetti, sulle aree interne, spopolate, sulle periferie, sia per concentrare gli sforzi di diplomaziale con l’area del Mediterraneo e del Mediterraneo allargato». Queste le parole del ministro dellaAlessandro Giuli, intercettato dai cronisti dopo il voto a Palazzo Madama. Ilera stato approvato dalla Camera con 149 sì e 98 no.Alessandro Giuli, ministro della(Getty Images).Il Piano Olivetti per lae la cooperazione con l’Africa: cosa prevede ildiventatoTra i vari punti ilaffida al ministro dellail compito di adottare il cosiddetto ‘Piano Olivetti’ per favorire la rigenerazionele delle periferie, delle aree interne e svantaggiate, oltre a valorizzare le biblioteche, l’editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici eli.