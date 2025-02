Fanpage.it - Via libera al Decreto cultura al Senato, è legge con 80 sì: cosa prevede e a chi è rivolto

Leggi su Fanpage.it

Ilha approvato in via definitiva il, con 80 voti favorevoli, 61 contrari e un astenuto. Ilinclude misure per lo sviluppole e il sostegno a biblioteche, librerie e istitutili. Tra le novità, il "Piano Olivetti" e fondi per l'editoria e la promozione delladel movimento.