Ilfattoquotidiano.it - “Vi svelo una cosa che la Wada non ha detto: ha controllato i test fatti da Sinner in un anno”: così ha escluso il doping con microdosaggi

ha condotto una significativa indagine dal punto di vista scientifico, non solo sui. C’è stata una versione dei questi assolutamente comprovata dall’inizio alla fine. Quello che è successo è molto chiaro. Ma anche dal punto di vista scientifico c’è stata un’investigazione“. Il consigliere generale dell’Agenzia Mondiale Anti, Ross Wenzel, è tornato sul caso Clostebol in un’intervista concessa a Sky UK dopo quella di ieri alla Bbc in cui aveva definito la vicenda riguardante Jannik“lontana un milione di miglia dal“.“ha consultato diversi esperti con lo stesso risultato. Le due positività del marzo 2024 semplicemente non sono compatibili con ilintenzionale, nemmeno attraverso micro dosaggi”, ha affermato Wenzel. È un dettaglio fondamentale, perché smonta anche l’ultima accusa rimasta in piedi contro: la remotissima possibilità che dietro la contaminazione involontaria si nascondesse una non meglio precisata pratica diattraverso micro dosaggi di sostanze proibite.