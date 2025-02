Ilrestodelcarlino.it - "Vi racconto il tormentone di Sanremo"

L’arte e lo spettacolo sono una costante nella vita di Daniele Bolla, speaker radiofonico, attore e presentatore durantino, ma il Festival diè una vera e propria passione. Dal 1992 infatti è una presenza fissa ae nelle date della kermesse canora racconta sui suoi canali social l’atmosfera del Festival, i retroscena, gli incontri con cantanti, vip e protagonisti del palco più famoso d’Italia. Negli anni di aneddoti da raccontare ne ha accumulati a bizzeffe: da quando intervistò quattro volte nello stesso giorno Pippo Baudo a quando, scambiato per Red Ronnie, riusciva ad entrare dietro le quinte o agli eventi esclusivi, fino a quella volta in cui fu il primo a intervistare Lenny Kravitz appena uscito dall’hotel che proprio con il suo microfono in mano si mise a cantare con in braccio un cane.