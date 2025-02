Lanazione.it - Vetri rotti e sangue a scuola, la colpa è di un cinghiale

Bagno a Ripoli, 19 febbraio 2025 – Come si suol dire, “piove sul bagnato” alladi Rimaggio: gli operai sono al lavoro per il ripristino dell’aula che accoglie la 1°A. Nei giorni scorsi insegnanti e famiglie hanno segnalato infiltrazioni di acqua. Il tetto – già oggetto di lavori nelle vacanze natalizie – è stato riparato. Poi dopo le prove di tenuta dell’acqua, si passerà alla reimbiancatura e i bimbi potranno tornare nella loro aula: per ora stanno svolgendo regolarmente lezioni nella stanza della biblioteca scolastica. Ma non c’è solo l’acqua ad aver disturbato la loro routine didattica quotidiana: l’altra mattina, all’ingresso a, le maestre hanno segnalato il vetro rotto della porta finestra che dalla stessa stanza fa accedere al giardino. Sembrava un furto con spaccata, anche con tracce di, segno che qualcuno nel tentare di entrare nellasi era fatto male.