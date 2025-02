Ilnapolista.it - Verstappen: «Non dico agli altri come comportarsi, le parolacce possono scappare a tutti»

Alla presentazione delle nuove macchine per la prossima stagione di Formula 1, il campione della Red Bull Maxha rilasciato un’intervista a Repubblica.: «Non, le»Delle nuove regole anti-in F1 cosa ne pensa?«Non c’è molto da dire, guardate le reazioni dei piloti. a volte in macchina perdiamo la pazienza, ma una parolaccia scappa a. Almeno non sono uno che dice ad. Purtroppo i piloti giovani hanno paura di ribellarsi, vista la loro precarietà».La sua opposizione è l’unica cosa che l’accomuna a Russell, lui ci ha detto che dopo essere stato accusato di minacce non avete più ricucito.«Non voglio ricominciare a parlare di questa storia. Non ho nulla da aggiungere.