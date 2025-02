Verso Inter-Genoa | Thuram out nuova opportunità per Taremi?

Leggi su Ilnerazzurro.it

formazioni. Si ritorna a lavoro per preparare il prossimo impegno nel calendario:, match valido per la 26esima giornata di Serie A. Turno di campionato che richiederà a Simone Inzaghi di trovare alcune soluzioni per sopperire ad alcune possibili forfait e la gestione dei cartellini per i diffidati.formazioni:e Carlos Augusto indisponibili?L’riprende il lavoro ad Appiano Gentile: mister Inzaghi cerca di ritrovare la versione migliore della sua squadra, dopo il periodo negativo che culmina con la sconfitta di Torino contro la Juventus.Il tecnico piacentino sta preparando il prossimo appuntamento di Serie A:, partita che si giocherà a San Siro, questo sabato 22 febbraio. Ma le ultime novità non sorridono ai nerazzurri.Infatti, stando alle ultime novità che arrivano da Appiano Gentile, Inzaghi potrebbe ritrovarsi a gestire due assenze per il match di sabato.