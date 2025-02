Terzotemponapoli.com - Verso Como-Napoli con Tempestilli. E Conte…

Ha parlato soprattutto delAntonio, dirigente sportivo ed ex calciatore die Roma, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Quella disarà una partita difficile per il, il team lariano ha trovato il bandolo della matassa. Sta facendo risultato e questo incide anche sull’entusiasmo della squadra. Il tandem di attacco Raspadori-Lukaku mi sembra molto ben assortito: Raspadori è ottimo come seconda punta, in questo ruolo può esprimere al meglio tutte le proprie qualità. Lukaku è forte fisicamente è una boa centrale che fa salire la squadra”.Tornando a Lazio-“Con la Lazio sono mancati gli esterni: ilpoteva fare risultato ma senza Neres e Politano ha fatto più fatica come è giusto che sia.