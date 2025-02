Sololaroma.it - Verona-Roma Primavera 1-2, decidono Misitano e Romano: Falsini mette pressione alla Fiorentina

Per confermare di aver superato la delusione dopo la sconfitta nello scontro diretto con laserviva una nuova vittoria per la, impegnata sul campo del. Nel match andato in scena alle ore 13, la formazione disi è imposta per 1-2, conquistando così altri tre punti che fanno seguito al successo sulla Sampdoria. Risultato molto importante per i giallorossi, che mettono1-2, il racconto del matchLa sfida del Sinergy Stadium inizia subito con un problema per mister, che dopo soli 6 minuti dal fischio d’inizio è costretto a sostituire Seck, vittima di un problemaschiena, al cui posto entra Litti. Nei primi 45 minuti di gioco la partita risulta piuttosto equilibrata, con lache cerca di far valere la propria qualità tecnica sbattendo però sul muro gialloblu.