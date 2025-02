Dayitalianews.com - Venezia, Trump jr a caccia di “anatre protette”: la procura apre un’inchiesta

Immagine: Donaldjr nel teaser sullain laguna e l’anatra che sarebbe stata abbattuta (foto: Wikimedia Commons)A seguito delle polemiche e delle segnalazioni ricevute, ladiha avviato un’indagine sulla battuta diin laguna di DonaldJr., primogenito dell’ex presidente degli Stati Uniti. L’inchiesta mira ad accertare eventuali violazioni di legge durante l’attività venatoria dell’imprenditore nel dicembre 2024.L’evento era stato ripreso in un video intitolato “Italian Job Teaser – Duck Hunting Venice”, in cui si vede DonaldJr. con un’anatra abbattuta, identificata come una tadorna ferruginea, una specie protetta. Tuttavia, la Regione ha già precisato che l’attività venatoria era stata autorizzata. Resta da verificare seJr. e i suoi accompagnatori abbiano rispettato le normative che regolano l’abbattimento degli esemplari e vietano laalle specie rare.