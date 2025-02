Lanazione.it - Venerdì il recital del giovane pianista Luca Romagnoli

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Secondo appuntamento per la stagione di concerti RiCreando Oltre il Suono, organizzata dall’Associazione Le 7 Note di Arezzo in collaborazione con Fondazione Guido d’Arezzo.21 febbraio, alle 19, alla CaMu – Casa della Musica di Arezzo, all’interno del suggestivo Palazzo della Fraternita dei Laici (ingresso da via Vasari 6), si esibirà in concerto il. Il programma prevede musiche di Schumann e Rachmaninov. La stagione è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione CR Firenze e con la sponsorizzazione di TCA Spa.e? nato nel 1995 a Fermo ed è tra i vincitori di Attraverso i Suoni, progetto per la valorizzazione dei giovani talenti promosso in Toscana da A.