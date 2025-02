Sport.quotidiano.net - Venerdì i sorteggi. Torna la Conference. Missione ottavi: domani il verdetto sulle possibili rivali

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tra la giornata die quella dila Fiorentina dovràre a guardare con interesse allaLeague. Viola che torneranno in campo europeo il 6 e il 13 marzo, ma per arrivare al doppio scontro deglic’è bisogno in primis di conoscere l’avversaria.sono in programma le gare di ritorno dei playoff. Quelle che interessano alla Fiorentina sono sostanzialmente due. L’Olimpia Lubiana dovrà provare a ribaltare l’1-0 in favore del Borac Banja Luka maturato all’andata. Stesso destino del Panathinaikos, che dovrà ribaltare il punteggio contro il islandesi del Vikingur (2-1 a Reykjavík).che non fa sconti e non guarda in faccia storia e blasone del club, anche se il ‘Pana’ (dell’ex viola Dragowski) rimane favorito per il passaggio del turno. Eccoci poi a, quando a Nyon andrà in scena l’ultimoo della stagione.