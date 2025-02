Secoloditalia.it - Velvet di Almawave nella top ten delle Intelligenze artificiali più performanti della sua categoria

Leggi su Secoloditalia.it

ha presentato, presso l’AuditoriumTecnica di Confindustria a Roma,: famiglia di modelli di Intelligenza artificiale generativa multilingua. Si tratta di “14B” e “2B”, Large language model (Llm) fondazionali e Instruct, sviluppati integralmente dall’azienda in Italia su propria architettura, e addestrati sul supercalcolatore Leonardo gestito da Cineca. I modelli sono rilasciati in modalità Open Source. Il sistemaè stato anche inseritoclassifica Open LLM Benchmark, pubblicata su Hugging Face, tra i modelli di intelligenza artificiale generativa Llm open source e disponibili sul mercato in lingua italiana più.La tecnologia, rivolta alle imprese, è l’espressione di un bagaglio di competenze solide, maturate dae dai suoi professionisti in oltre 15 anni di attività, in ambito R&D e attraverso centinaia di progetti legati all’uso dell’IA – in settori quali sanità, previdenza, giustizia, sicurezza, mobilità, finanza e Pubblica amministrazione.