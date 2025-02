Ilgiorno.it - Velo vietato nei luoghi pubblici, ecco perché sul voto in Lombardia si sono spaccati Forza Italia e Fratelli d’Italia

MILANO – La mozione con la quale il gruppo regionale della Lega voleva “sollecitare il Governo e il Parlamento ad introdurre il divieto d’utilizzo delislamico, come burqa o niqab, neie negli edificinonché all’interno delle scuole”, sebbene approvata, è uscita ridimensionata nei contenuti dalla discussione in Consiglio regionale e ha amplificato le frizioni interne alla coalizione di centrodestra che governa la Regione. Frizioni già manifestatesi in questi giorni sul Fine Vita, in particolare trad’, primo partito di maggioranza, e l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Quanto alla mozione che aveva come prima firmataria la leghista Silvia Scurati, si è deciso di votarla per parti separate, dopo una mattina di confronti tra i partiti del centrodestra, evidentemente non concludenti.