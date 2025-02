Laspunta.it - Velletri, in scena L’onorevole, il poeta e la signora, con Lorenzo Flaherty

Continua, senza sosta, la stagione teatrale al Teatro Nuovo.In, domenica 23 febbraio alle ore 18.30, l’esilarante “, ile la”: Commedia famosissima, rappresentata in tutto il mondo, del grande autore romano Aldo De Benedetti.Con il noto, sul palco, Isabella Giannone e Francesco Branchetti, anche regista. Le musiche sono di Pino Cangialosi. Una commedia grottesca ed attualissima. La trama: un onorevole, Leone, è molto attratto da Paola, un’elegante e scaltra giornalista. Una serariesce ad invitarla a casa ma non combinerà nulla; la donna lo provocherà e lo metterà continuamente in imbarazzo.Andata via la giornalista, Leone scopre che in casa sua si è introdotto un uomo, Piero, unsquattrinato che, nascosto dietro la tenda, ha ascoltato le sue conversazioni.