Vazquez-Dorval, non è finita. Il giudice ordina nuove indagini

Niente dieci giornate di squalifica, niente assoluzione: per la sentenza definitiva bisogna ancora attendere. IlSportivo della Serie B, Ines Pisano, ha chiesto un supplemento die ha rimandato la decisione sul centrocampista della Cremonese, Franco, in merito alle presunte offese razziste nei confronti del terzino del Bari, Mehdi. Come si legge nel comunicato uscito ieri: "Letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ilSportivo ritiene necessario che venga inviata, a cura della medesima Procura, acquisite anche ulteriori testimonianze, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti accaduti al termine della gara". L’unica cosa certa dunque è che il fantasista grigiorosso sconterà per ora solo una giornata di squalifica (sabato contro il Cesena), a causa della quinta ammonizione stagionale, rimediata sempre durante la controversa gara giocata il weekend scorso in Puglia.