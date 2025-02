Ilnapolista.it - Varane: «Al Real hanno un modo definito di fare le cose a ogni livello. Allo United non si sa chi prende le decisioni»

Raphaël, oggi dirigente del Como, ha raccontato in una intervista a The Athletic il rapporto conflittuale con ten Hag al Manchester. L’ex difensore francese, 31 anni, racconta soprattutto del suo rapporto “speciale”, persino difficile il tecnico olandese.: «Ten Hag voleva guadagnarsi il rispetto attraverso la paura»Il francese ha dichiarato di essere «rimasto sorpreso che sia rimasto», dopo la finale di Fa Cup vinta contro il City. Anche perché «il legame con il gruppo non esisteva più».Leggi anche: Alla fine Ten Hag rimane, per Ineos non c’è di meglio in giro (Guardian)ha descritto il suo rapporto con Ten Hag come «un po’ idiosincratico». I due erano proprio incompatibili.«È difficile trovare le parole giuste», ha detto. «A volte era molto teso.