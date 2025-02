Superguidatv.it - “Valle di cuori”, nuova soap turca su Canale 5: trama, cast e quando in TV

Leturche piacciono molto al pubblico Mediaset, come dimostrato ampiamente dal successo di Terra Amara prima, e di Endless Love e Tradimento poi. Per questo motivo i vertici di Cologno Monzese hanno deciso di puntare ancora una volta su una serie tv, acquistando i diritti dididinellaMediasetLeopera turche continuano a entusiasmare il pubblico, e i vertici Mediaset hanno deciso di puntare ancora su una dizi per cercare di eclissare il successo di Terra Amara, di Endless Love e di Tradimento. Lapronta a debuttare sul piccolo schermo si intitola “di” e racconta la storia di Sumru, una donna che ha deciso di allontanarsi dai suoi gemelliera giovanissima per sposare un ricco uomo d’affari, Samet ?ansalan.