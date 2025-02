Valentino Rossi tifosi in estasi | è qualcosa di unico

Leggi su Sportface.it

Pergradita sorpresa dopo il compleanno: èdie speciale, ipossono iniziare a gioireQuarantasei e non li dimostra, o forse per una volta è il caso di dire sì. Perchéè il numero 46 e non può essere altrimenti.Lo ha scelto all’inizio della sua carriera, come omaggio al papà Graziano che aveva questo numero quando ha partecipato al motomondiale. Non lo ha tolto neanche quando, da campione del mondo, avrebbe potuto mettere sulla carena il numero 1 del vincitore: niente da fare,è il 46 e il 46 è.Un binomio ora sancito anche dalla carta d’identità e questo ha reso necessaria una festa in grande stile per il campione di Tavullia che si è circondato degli amici di sempre per trovare il fiato di spegnere 46 candeline. Il compleanno è ormai alle spalle, restano i regali ed un omaggioche uno dei partnership di più vecchia data di VR46 ha voluto donargli: una collezione unica, realizzata in appena 46 esemplari, con un set speciale da vendere all’asta per fare beneficienza.