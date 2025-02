Liberoquotidiano.it - Valentini (Mimit): "IA opportunità per i giovani professionisti"

"L'intelligenza artificiale rappresenta uno degli elementi chiave dell'innovazione tecnologica che non si limita alla tecnologia, ma permea profondamente la nostra vita quotidiana. Iche operano tra le imprese e le esigenze del pubblico devono necessariamente essere all'avanguardia. Al contempo, possono sfruttare queste nuove tecnologie per incrementare la loro produttività e, in parallelo, garantire la sicurezza dei dati. Il dato che viene raccolto e processato si trasforma in informazione, creando così un valore aggiunto significativo. Il mio messaggio aiè chiaro: è fondamentale aggiornarsi, adattarsi e accogliere le nuove tecnologie, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, per sfruttarne appieno il potenziale e migliorare le proprie attività".