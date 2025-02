Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, Heather Parisi contro Burioni: "Conosce la democrazia? È il contrario della sua propaganda, permette di cacciare Fauci e Biden ed eleggere Kennedy Jr"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La replicavirostar: "è quella cosa che fa sì che lei,, può spiegare a me i vaccini (che non sa cosa siano), le origini del virus (che non sa cosa siano) e la scienza (idem) ma nessuno la verrà ad arrestare domattina all'alba" Nuovo stra