Panorama.it - Vacanze italiane: i 10 motivi per visitare il Belpaese nel 2025 (secondo il The Guardian)

Leggi su Panorama.it

Il quotidiano britannico Theha recentemente stilato una lista dei dieciper cui l'Italia sarà una delle destinazioni turistiche più ambite del. Questo riconoscimento, proveniente da una delle testate più autorevoli del Regno Unito, conferma come il Bel Paese continui a esercitare un fascino irresistibile sui viaggiatori internazionali. Con il suo patrimonio artistico ineguagliabile, i suoi paesaggi mozzafiato e le nuove esperienze uniche e imperdibili, l'Italia si deve preparare ad accogliere turisti da tutto il mondo. Ecco le dieci ragioni,The, per cuil'Italia nelè un'esperienza imperdibile.1. Alla scoperta della costa del Cilento La splendida costa del Cilento, situata in Campania, ha da sempre attratto i vacanzieri italiani, ma per lungo tempo i visitatori internazionali hanno preferito spostarsi più a nord, alla scoperta della più celebre Costiera Amalfitana.